Haberler Trabzonspor Uğurcan: Hakkımızı verirler

Uğurcan: Hakkımızı verirler

Tranbzonspor'un başarılı filebekçisi Uğurcan Çakır, “Ertuğrul Başkan (Doğan) ile sözleşmeyi konuştuk. Maaşları düzelteceklerini söylediler. Trabzonspor da zaten hakkımız olanı veriyor. Yani hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Uğurcan: Hakkımızı verirler

Bordo-mavili yönetim, iç transferde çok önemli adımlar attı. Karadeniz devi, "Makul teklifler gelirse ayrılmak istiyoruz" diyen kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha Abdülkadir Ömür'de kalmaları için ciddi bir ücret artışına gidecek. Şu an yılda 490 bin euro alan ve yabancı oyuncular ile aralarında çok ciddi bir fark meydana gelen iki isimle yurt dışında görüşme yapıldı. Konu ile ilgili Uğurcan, "Ertuğrul Başkan (Doğan) ile sözleşmeyi konuştuk. Söylediler düzelteceklerini tabii ki. Çünkü maaş dengesi var. Ve Trabzonspor da zaten hakkımız olanı veriyor. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Zaten konuştuk bu konuyu" ifadesini kullandı.
1.91 boyun- 36 daki Uğurcan, Süper Lig'de 3 bin 229 dakika sahada kaldı. 36 maçın 11'inde ise kalesini kapamayı başardı.

KARARI YÖNETIME BIRAKMIŞTI
Uğurcan daha önce gelen teklifler için, "Kulübümün menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım. Bu takım beni bu noktaya getirdi" diyerek kararı yönetime bırakmıştı.

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