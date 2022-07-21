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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi. 3 kulvarda yarışacak bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, sağ stoper isteği olduğunu dile getirmişti. Fırtına'da gündeme gelen son isim Tuanzebe olmuştu. Bordo-mavililer yıldız futbolcunun transferinde sona geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Stoper arayışlarını dört koldan sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Uzun süredir görüşülen Boyata, Denayer ve Vestergaard'ta yüksek maliyet engelleriyle karşılaşan Bordo-Mavililer, Manchester United formasını giyen Axel Tuanzebe'de mutlu sona yaklaştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

BAZI ENDİŞELER VAR

İngiliz kulübüyle 1 yıl sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperle büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Takvim'in haberine göre; Yönetimin Manchester United ile de el sıkıştığı gelen bilgiler arasında.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Bu gelişme sonrasında tüm gözler teknik direktör Abdullah Avcı'ya çevrildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Tecrübeli hocanın onay vermesi durumunda Tuanzebe'nin hemen Trabzon'a davet edileceği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

RAPOR BEKLENİYOR

Önemli bir potansiyele sahip olan İngiliz stoperin geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Napoli'de sakatlanarak sadece 2 maç oynamasının bazı tedirginlikler yarattığı belirlendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Tuanzebe'nin son resmi karşılaşmasına 13 Ocak'ta çıkması da dikkatleri çekiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

37 MAÇA ÇIKTI

Abdullah Avcı ve ekibinin şu anda genç yıldızla ilgili gerekli çalışmaları yaptığı ve kısa süre içinde yönetime raporunu vereceği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Manchester United altyapısında yetişen Axel Tuanzebe, İngiliz ekibinin formasıyla 37 karşılaşmada görev yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Manchester United altyapısında yetişen Axel Tuanzebe, bir dönem Aston Villa'da kiralık olarak da forma giymişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Futbola Manchester United'ın altyapısında başlayan Tuanzebe, daha sonra Aston Villa ve Napoli gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Tuanzebe, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Premier Lig temsilcisiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Futbola Manchester United'ın altyapısında başlayan Tuanzebe, daha sonra Aston Villa ve Napoli gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Tuanzebe, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Premier Lig temsilcisiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

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