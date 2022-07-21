TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi

Futbola Manchester United'ın altyapısında başlayan Tuanzebe, daha sonra Aston Villa ve Napoli gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Tuanzebe, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Premier Lig temsilcisiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...