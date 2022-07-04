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SON DAKİKA - Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Trezeguet transferini Lamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı kanat oyuncusuyla görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:03
SON DAKİKA - Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon unvanını korumak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer döneminde şu ana kadar Jens Larsen, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Eren Elmalı'yı kadrosuna katan bordo-mavililer, 5. takviyesini de gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trezeguet'nin transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Mısırlı yıldız kanat oyuncusu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet, 13 lig maçında 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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