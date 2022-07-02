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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet'yi İstanbul'a getirdi!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Fırtına son olarak anlaşma noktasına geldiği Trezeguet'yi sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 01:05 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 01:25
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet'yi İstanbul'a getirdi!

Trabzonspor'da gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Nwakaeme ile yollar ayrıldıktan sonra kanat bölgesine takviye yapması beklenen bordo-mavililer, anlaşma noktasına geldiği Trezeguet'yi transfer sürecini hızlandırmak için istanbul'a getirdi!

TREZEGUET KİMDİR?

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde Kafrü'ş-Şeyh, Mısır'da doğdu. Mısırlı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı. 2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralanmıştı.

Kariyerinde toplamda 275 maçta forma giyen Mısır'lı milli oyuncu 55 gol 42 asistlik performans sergilemeyi başardı. Türkiye'de oynadığı son sezonda ise Başakşehir formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 6 gol 4 asist yapmayı başarmıştı.

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