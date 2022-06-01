Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"YABANCI KURALI BELLİ DEĞİL" "Transfer penceresi açılıyor. 8+3 mü, 7+4 mü? Belli değil. 1 senedir telaffuz ediyoruz. Halen belli değil. Fenerbahçe bir ön eleme oynayacak. Fenerbahçe, Haziran'da nasıl çalışmalarına başlayacak? TFF seçimi ne olacak? Yeni bir yönetim göreve gelecek. Onlar karar alacak.

Fenerbahçe kaç yabancı oyuncuyla ön eleme maçı oynayacak? Ülke futbolu, ülke puanı diyoruz. Üstünüze düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundasınız. 6+5 nereden çıktı? Yerli oyuncu yetiştirmek için bir programınız var mı? Yok. Programı biz verdik. Rezerv Lig kuralım dedik.