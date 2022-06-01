Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"TEK TEKLİF AHMETCAN'A GELDİ"
"Trabzonspor futbolcularına gelen tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan için geldi. Birkaç oyuncuyla hiç alakamız yok. Sıfır alaka! İsmini medyadan öğreniyorum. Anlaşma noktasına gelmişiz, oyuncu ve menajeri gelecekmiş falan!
Avrupa'da transfer penceresi açılmadı. İzleme ekipleri raporlarını paylaşır, sunar ve değerlendirmeler yapılır. Ama kulüp bazında, resmi teklif bazında bir teklif yok! Ahmet Can'a gelen bir teklif var.
Diğer oyuncularla ilgili olarak telefonla yoklama diyebiliriz. Konuşmalar var ama ciddiye alınacak şeyler değil. Çok çok iyi bir rakam gelmezse Uğurcan'ın gitmesinden yana değilim. Rakam vermeyeyim. Onlar bizim kendi dinamiğimiz."
Muhabir: "Başkanım rakam telaffuz eder misiniz?"
"Neden? Alacak mısınız?"
Muhabir: "Düşünebilirim başkanım."