TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor'un yönetimi, yılın transfer bombasını patlatmak üzere...
Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor'un yönetimi, yılın transfer bombasını patlatmak üzere...
Geçtiğimiz sezon Marek Hamsik gibi bir dünya devini getiren Fırtına, yine bir dünya starının peşinde.
Bu yıl sakatlıklar nedeniyle savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan Karadeniz devi, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i bitirmek üzere.
33 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Fransız ekibi ile yapılan resmi görüşmelerde çok ciddi mesafe kat edildiği dile getiriliyor.
Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan süper savunmacıyı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Lyon'a oyuncunun yarı maaşının karşılanmasını önerdi.
TRABZONSPOR'U TANIYORUM
Fransız ekibi de tecrübeli oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu öneriyi değerlendirmeye alırken, bordo-mavililer tarafından yetkilendirilen menajer de Boateng ile bir araya geldi.
Kulübün projesinden ve gelecek sezonki planlamasından bahsetti.
1.92 boyundaki yıldız, şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüler sayesinde Trabzonspor hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtti ve transfere sıcak baktığını vurguladı.
Görüşmede taraflar arasında önemli mesafe kat edildi.
Boateng; 1 Dünya Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere toplam 29 kupa kazandı.
ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR
Bayern Münih kulübünde yıldızı parlayan isimlerden olan Boateng, ayrıca Hertha Berlin, Manchester City, Hamburg ve son olarak Lyon'da forma giydi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tecrübeli stoperi kadrosunda görmeyi çok istediği ve bu konudaki talebini yönetim kuruluna ısrarla söylediği ifade edildi.
SORUNA ÇÖZÜM OLUR
Geride kalan sezonda Trabzonspor için söylenebilecek en ciddi sorun savunmada istikrar sağlanamaması ve özellikle yaşanan sakatlıklar yüzünden sürekli olarak tandemin bozulmasıydı.
33 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezonu sakatlanmadan kapatan, bir önceki sezonda ise sadece 1 maç kaçırıp, 22 gün antrenmana çıkamayan Boateng, istikrarı ile Avcı'nın elinde lige damga vurur.
Oyuncunun aynı zamanda stoperin yanında sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da dönem dönem oynamış olması da olası bir sakatlık furyası tekrarlaması durumunda Trabzonspor'a nefes aldırır.
TAM BİR KUPA CANAVAR
Tecrübeli utbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı.
Kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldıran Boateng, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.