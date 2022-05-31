TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

33 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Fransız ekibi ile yapılan resmi görüşmelerde çok ciddi mesafe kat edildiği dile getiriliyor.

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan süper savunmacıyı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Lyon'a oyuncunun yarı maaşının karşılanmasını önerdi.