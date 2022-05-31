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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezon stoper mevkisinde yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamak istemiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Jerome Boateng'i gündemine aldı. Geçen sezon Hamsik ile bombayı patlatan bordo-mavili kulüp, bu dönem de Lyon’un dünyaca ünlü stoperi için geri sayıma geçti. 33 yaşındaki Alman yıldız imzaya yakın. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan şampiyon Trabzonspor'un yönetimi, yılın transfer bombasını patlatmak üzere...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Geçtiğimiz sezon Marek Hamsik gibi bir dünya devini getiren Fırtına, yine bir dünya starının peşinde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Bu yıl sakatlıklar nedeniyle savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan Karadeniz devi, Olimpik Lyon'da forma giyen Jerome Boateng'i bitirmek üzere.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

33 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Fransız ekibi ile yapılan resmi görüşmelerde çok ciddi mesafe kat edildiği dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan süper savunmacıyı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Lyon'a oyuncunun yarı maaşının karşılanmasını önerdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

TRABZONSPOR'U TANIYORUM

Fransız ekibi de tecrübeli oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu öneriyi değerlendirmeye alırken, bordo-mavililer tarafından yetkilendirilen menajer de Boateng ile bir araya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Kulübün projesinden ve gelecek sezonki planlamasından bahsetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

1.92 boyundaki yıldız, şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüler sayesinde Trabzonspor hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtti ve transfere sıcak baktığını vurguladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Görüşmede taraflar arasında önemli mesafe kat edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Boateng; 1 Dünya Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere toplam 29 kupa kazandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR

Bayern Münih kulübünde yıldızı parlayan isimlerden olan Boateng, ayrıca Hertha Berlin, Manchester City, Hamburg ve son olarak Lyon'da forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tecrübeli stoperi kadrosunda görmeyi çok istediği ve bu konudaki talebini yönetim kuruluna ısrarla söylediği ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

SORUNA ÇÖZÜM OLUR

Geride kalan sezonda Trabzonspor için söylenebilecek en ciddi sorun savunmada istikrar sağlanamaması ve özellikle yaşanan sakatlıklar yüzünden sürekli olarak tandemin bozulmasıydı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

33 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezonu sakatlanmadan kapatan, bir önceki sezonda ise sadece 1 maç kaçırıp, 22 gün antrenmana çıkamayan Boateng, istikrarı ile Avcı'nın elinde lige damga vurur.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Oyuncunun aynı zamanda stoperin yanında sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da dönem dönem oynamış olması da olası bir sakatlık furyası tekrarlaması durumunda Trabzonspor'a nefes aldırır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

TAM BİR KUPA CANAVAR

Tecrübeli utbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Jerome Boateng bombası!

Kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldıran Boateng, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

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