Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bu daha başlangıç

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Taraftara teşekkür eden Ağaoğlu, "İyi günümüzde, kötü gönümüzde arkamızdaki en büyük güç siz oldunuz. Azmiyle, karakteriyle zafere ulaşan bu takımın arkasından en büyük güç siz oldunuz, sağ olun var olun" dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti: Bu süreçte zor günler de yaşadık ama hiçbir zaman için hatalarımızın üstünü örtmek, camiamızın dikkatlerini başka yere çekmek için bunun faturasını başka camia, takım ve kuruma yöneltmedik. Bizler bu takımın hizmetçisiyiz.



OMUZ OMUZA KENETLENDIK

En büyük pay sahibi olan kurucularımız, önceki dönem başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik direktörümüz Abdullah Avcı, teknik heyetimiz, gözümüzün bebeği hepsi birer pırlanta futbolcularımız ve herkesin çok büyük emeği var. Kenetlendik, yan yana omuz omuza geldik. Büyük mücadele verdik ve bugün bu zaferi yaşıyoruz. Bu şampiyonluk için Trabzonspor küllerinden doğdu dediler, küllerinden doğmadık o ateş hiç sönmedi, o inancı içinde taşıyan insanlar o tabloyu bize şu an yaşatıyor. Ezberi bozduk, devamı gelecek. Gönlünüzce şampiyonluğu kutlayın.