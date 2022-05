Trabzonspor'un şampiyonluk görüntüleri dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Bordo-mavililerle ilgili FIFA flaş bir paylaşımda bulundu.

FIFA'dan yapılan paylaşımda, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadeleri kullanıldı.

How 🏆 are celebrated in 🇹🇷 @Trabzonspor & their fans 🚢⛵️🛶🚤



