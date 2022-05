Trabzonspor taraftarının kutlamalarına dünya hayran kaldı

Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda ulaştığı şampiyonluk dünyada ses getirmeye devam ediyor. 81 ilde yapılan kutlamaların görkemi ülke sınırlarını aştı, tüm dünyada yankılandı. Şehir merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamalarındaki tekno parti büyük ses getirdi. FIFA ile UEFA'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Lineker, Modric, Marca, ESPN, CNN ve BBC gibi dünyaca ünlü medya organları da videoları paylaştı.

ALTAY MAÇINA DAVET EDİLECEKLER

Ayrıca birçok sosyal medya fenomeni, çok yüksek takipçisi olan hesaplar, uluslararası medya kuruluşları, sanatçılar, sporcular ve çok sayıda farklı takım taraftarının paylaştığı videoların izlenme sayısı 400 milyonu aşarak tarihi bir rekora koştu. Şehrin ve Trabzonspor'un tanıtımına inanılmaz katkı sağlayan bu kutlamalara destek verenlere, kupanın alınacağı Altay maçı için özel davet gönderilecek. Bunun için de özel bir hazırlık yapıldığı dile getiriliyor.

When you win your first title in 38 years...🎆



🏆🇹🇷 🟰 💜💙@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO