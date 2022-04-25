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Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletleri 5 dakikada tükendi!

Spor haberi... Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:22
Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletleri 5 dakikada tükendi!

Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine taraftarların internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü.

Bu arada, Passolig engelli kartı bulunan ve maça ücretsiz girecek olan taraftarlar da yapılan isim listesi ile kendilerine ayrılan gişeden biletlerini aldı.

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