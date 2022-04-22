Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ | Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

TRABZONSPOR HABERLERİ | Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

Trabzonspor haberleri: Alman Sportschau dergisi Trabzonspor ile ilgili haber kaleme aldı. Haberde, “Trabzonspor, ligde İstanbul’un büyük kulüplerinin üstünlüğünü kırmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi şampiyonlukla yeni bir rönesans hayali kuruyor” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

Trabzonspor'un uzak ara şampiyonluğa koşması Almanya'da da gündem oldu... Sportschau dergisindeki, "Trabzonspor, Süper Lig'de rönesans hayali kuruyor" başlıklı haberde, "Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbul'un büyük kulüplerinin üstünlüğünü kırmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

Karadeniz takımı şampiyonluğa ve eski başarılı günlerine yeniden kavuşmak üzere" denildi. Frank van der Velden imzalı yazıda, Süper Lig'de 1985'ten beri şampiyonların İstanbul'dan geldiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

"Beşiktaş, G.Saray, Fenerbahçe ve son olarak Başakşehir. Sadece Bursaspor bu üstünlüğü kısa bir süreliğine kesintiye uğratmayı başardı. Ama bu 12 yıl önceydi. Şimdi Trabzonspor, Türk metropolünün büyük kulüplerine karşı durmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

YALNIZ 4 PUANA İHTİYACI VAR

Beş maç kala Karadeniz'deki liman kenti zirvede. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde. İstanbullu yarışmacı pes etmezse, Trabzonspor'un son maçlardan 4 puana ihtiyacı var..."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

Bordo-mavililerin şampiyonluğu daha önce de elde edebileceği ancak son 4 maçta galibiyet alamadığını vurgulayan yazıda, "Buna rağmen Abdullah Avcı sakinliğini koruyarak, 'Şampiyonluk sabır gerektiriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

Ancak sona yaklaşıyoruz. Bizim için her şey çok iyi gidiyor' diyor" değerlendirmesi yapıldı. Hem kulüp hem taraftarların 1984'ten bu yana şampiyonluğu beklediğini de kaydeden Frank van der Velden, "Özlem çok büyük. Karadeniz'de zirvede kalmanın zirveye çıkmaktan daha zor olduğunu biliyorlar. Yine de tüm Trabzon bir rönesans hayal ediyor" dedi.

DİĞER
Geçirdiği zor günleri anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada'ya giderken…
Yiğit Marcus Aral'la ilgili mide bulandıran iddia! Şevval Şahin'den intikam almak için cep telefonunu...
Kartal gözünü kararttı! 400 milyonluk dev transfer operasyonu
Temaslar başladı! Kartal'a Tangocu sol kanat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denswil'den flaş transfer açıklaması!
'Süper Lig deviyle ön protokol yaptı' iddiası! Bonservisi...
İklim değişikliği nedir?
YKS giriş belgeleri açıklandı mı?
EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir görüşme daha! Fenerbahçe Löw'den vazgeçmiyor Bir görüşme daha! Fenerbahçe Löw'den vazgeçmiyor 00:57
Ziraat Bankkart finalde Ziraat Bankkart finalde 00:52
Anadolu Efes İstanbul'a bıraktı Anadolu Efes İstanbul'a bıraktı 00:51
Barça deplasmanda galip! Barça deplasmanda galip! 00:44
Adanaspor Samsunspor'u tek golle geçti! Adanaspor Samsunspor'u tek golle geçti! 00:44
Anadolu Efes sonunu getiremedi! Anadolu Efes sonunu getiremedi! 00:43
Daha Eski
Beşiktaş ve F.Bahçe'den o isimleri istedi! İşte transfer listesi Beşiktaş ve F.Bahçe'den o isimleri istedi! İşte transfer listesi 00:43
34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı 00:43
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! 00:42
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım 00:42
F.Bahçe'nin yıldızına İngiliz kancası! F.Bahçe'nin yıldızına İngiliz kancası! 00:42
Uluç'tan Ali Koç sert eleştirisi! Uluç'tan Ali Koç sert eleştirisi! 00:42