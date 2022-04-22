TRABZONSPOR HABERLERİ | Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

YALNIZ 4 PUANA İHTİYACI VAR
Beş maç kala Karadeniz'deki liman kenti zirvede. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde. İstanbullu yarışmacı pes etmezse, Trabzonspor'un son maçlardan 4 puana ihtiyacı var..."
Bordo-mavililerin şampiyonluğu daha önce de elde edebileceği ancak son 4 maçta galibiyet alamadığını vurgulayan yazıda, "Buna rağmen Abdullah Avcı sakinliğini koruyarak, 'Şampiyonluk sabır gerektiriyor.
Ancak sona yaklaşıyoruz. Bizim için her şey çok iyi gidiyor' diyor" değerlendirmesi yapıldı. Hem kulüp hem taraftarların 1984'ten bu yana şampiyonluğu beklediğini de kaydeden Frank van der Velden, "Özlem çok büyük. Karadeniz'de zirvede kalmanın zirveye çıkmaktan daha zor olduğunu biliyorlar. Yine de tüm Trabzon bir rönesans hayal ediyor" dedi.