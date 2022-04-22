TRABZONSPOR HABERLERİ | Almanya'da gündem Fırtına: Trabzon rönesansı

Ancak sona yaklaşıyoruz. Bizim için her şey çok iyi gidiyor' diyor" değerlendirmesi yapıldı. Hem kulüp hem taraftarların 1984'ten bu yana şampiyonluğu beklediğini de kaydeden Frank van der Velden, "Özlem çok büyük. Karadeniz'de zirvede kalmanın zirveye çıkmaktan daha zor olduğunu biliyorlar. Yine de tüm Trabzon bir rönesans hayal ediyor" dedi.