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Marek Hamsik Trabzonspor - Kayserispor maçında oynayacak mı? Kader günü...

Sakatlığı nedeniyle son 3 Süper Lig maçında forma giyemeyen Slovak orta saha bugün antrenmanda denenecek. İyi hissederse pazar günü oynayacak. Oynadığı maçlarda en çok koşan isim olan Hamsik, takımın beyni konumunda. Fırtına ile 23 maça çıkan Hamsik, 2 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Marek Hamsik Trabzonspor - Kayserispor maçında oynayacak mı? Kader günü...

Karadeniz devi pazar günü takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor. Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivas ile 1-1 berabere kalınan maçta sakatlanan ve ardından Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa sınavlarında forma giyemeyen 34 yaşındaki süper yıldızbugün idmanda denenecek. 1.83 boyundaki futbolcu kendini iyi hissederse pazar günü sahada yer alacak

ONUN YERİ AYRI
Teknik direktör Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Onunla başka, onsuz başka bir oyun oluyor. Oyun içindeki detayları bazen futbolcular belirliyor" diyerek Hamsik'in oyun içerisindeki önemini vurgulamıştı.



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