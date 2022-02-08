Denizlispor - Trabzonspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🔥 | Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Ziraat Türkiye Kupası)

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DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor - Trabzonspor maçı 9 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

10. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.

ROTASYONLU KADRO

Bordo-mavili ekip, TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Altaş Denizlispor ile oynayacağı müsabakaya rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, müsabakada az forma şansı bulan ve maç eksiği bulunan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.