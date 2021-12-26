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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor için Gianluca Lapadula iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan bordo-mavililer için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Benevento forması giyen Gianluca Lapadula için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 09:21
Trabzonspor için Gianluca Lapadula iddiası!

Haberde bordo-mavililerin Benevento forması giyen 31 yaşındaki forvet Lapadula'yı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor için Gianluca Lapadula iddiası!

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Perulu oyuncu, bu sezon forma giydiği 16 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti.

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