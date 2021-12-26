Trabzonspor taraftarları rekor kırdı

Trabzonspor taraftarları, 2021- 22 sezonu ilk yarı kapanış maçına adeta akın etti. Satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi, 40 binden fazla coşkulu taraftar tribünleri doldurdu. Zorlu karşılaşmaya gurbetçilerin ilgisi büyük olurken, yerel yönetimler kent içi trafiği rahatlatmak için ilçelerden gelen taraftarlar için otobüs kaldırdı. Trabzonspor-Başakşehir karşılaşması bu sezon iç sahada en fazla seyircinin izlediği karşılaşma oldu. Dün Başakşehir maçında Medical Park Stadı'nda tribünlerin tamamı dolarken bordo-mavililer takımlarına tam destek verdi. Taraftarların 61. dakika şovu yine görülmeye değerdi.
Trabzonspor taraftarları, 2021- 22 sezonu ilk yarı kapanış maçına adeta akın etti. Satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi, 40 binden fazla coşkulu taraftar tribünleri doldurdu. Zorlu karşılaşmaya gurbetçilerin ilgisi büyük olurken, yerel yönetimler kent içi trafiği rahatlatmak için ilçelerden gelen taraftarlar için otobüs kaldırdı. Trabzonspor-Başakşehir karşılaşması bu sezon iç sahada en fazla seyircinin izlediği karşılaşma oldu. Dün Başakşehir maçında Medical Park Stadı'nda tribünlerin tamamı dolarken bordo-mavililer takımlarına tam destek verdi. Taraftarların 61. dakika şovu yine görülmeye değerdi.