Bakasetas korkuttu

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, mücadelenin 29. dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı. Tedavisinin ardından sahaya geri dönen Yunan futbolcu, bir süre kendini denedikten sonra kulübeye değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Bakasetas kenara alınırken, yerini vatandaşı Siopis'e bıraktı.
SüperLig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bordo-mavili takımda şok bir sakatlık yaşandı. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, mücadelenin 29. dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı. Tedavisinin ardından sahaya geri dönen Yunan futbolcu, bir süre kendini denedikten sonra kulübeye değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Bakasetas kenara alınırken, yerini vatandaşı Siopis'e bıraktı. 28 yaşındaki oyuncu ligde 7 gol ve 3 asistlik performansıyla Beşiktaş karşısına çıkmıştı.