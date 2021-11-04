‘Hamsik yine atarsın’

Marek Hamsik, Beşiktaş derbisinde Trabzonspor'un sahadaki lideri olacak. Geçen hafta 12.6 km ile haftanın en çok koşan futbolcusu olan orta saha, Kartal'ı yakından tanıyor. 1 Kasım 2016'da Napoli forması altında Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşan 34 yaşındaki dünya yıldızı, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı takıma gol atmıştı. Maç 1-1 bitse de Hamsik, oldukça etkili bir performans ortaya koymuştu. 1.83 boyundaki futbolcu, 5 yıl sonra yine kasımda Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Hamsik, yine Beşiktaş'a gol atmayı hedefliyor. Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar, Hamsik'in İstanbul'daki gol sevincini paylaşarak, "Yaptın yine yaparsın" mesajını yazıyor.