Haberler Trabzonspor ‘Hamsik yine atarsın’

‘Hamsik yine atarsın’

Bordo-mavili taraftarlar, Napoli forması ile Beşiktaş filelerini sarsan Slovak yıldıza mesaj yağdırdı: Yaptın yine yaparsın.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
‘Hamsik yine atarsın’
Marek Hamsik, Beşiktaş derbisinde Trabzonspor'un sahadaki lideri olacak. Geçen hafta 12.6 km ile haftanın en çok koşan futbolcusu olan orta saha, Kartal'ı yakından tanıyor. 1 Kasım 2016'da Napoli forması altında Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşan 34 yaşındaki dünya yıldızı, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı takıma gol atmıştı. Maç 1-1 bitse de Hamsik, oldukça etkili bir performans ortaya koymuştu. 1.83 boyundaki futbolcu, 5 yıl sonra yine kasımda Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Hamsik, yine Beşiktaş'a gol atmayı hedefliyor. Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar, Hamsik'in İstanbul'daki gol sevincini paylaşarak, "Yaptın yine yaparsın" mesajını yazıyor.
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor