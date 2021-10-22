Haberler Trabzonspor Ömür takıma katıldı

Ömür takıma katıldı

Önceki gün yapılan antrenmanda dinlendirilen Abdülkadir Ömür geri döndü. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 22 yaşındaki orta sahanın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ancak sağlık ekibinin kas grubunda oluşabilecek ağrılar konusunda yaptığı uyarıların teknik ekip tarafından dikkate alındığı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 06:50
Ömür takıma katıldı
Önceki gün yapılan antrenmanda dinlendirilen Abdülkadir Ömür geri döndü. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 22 yaşındaki orta sahanın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ancak sağlık ekibinin kas grubunda oluşabilecek ağrılar konusunda yaptığı uyarıların teknik ekip tarafından dikkate alındığı ifade edildi.
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