Ömür takıma katıldı

Önceki gün yapılan antrenmanda dinlendirilen Abdülkadir Ömür geri döndü. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 22 yaşındaki orta sahanın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ancak sağlık ekibinin kas grubunda oluşabilecek ağrılar konusunda yaptığı uyarıların teknik ekip tarafından dikkate alındığı ifade edildi.
Önceki gün yapılan antrenmanda dinlendirilen Abdülkadir Ömür geri döndü. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 22 yaşındaki orta sahanın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ancak sağlık ekibinin kas grubunda oluşabilecek ağrılar konusunda yaptığı uyarıların teknik ekip tarafından dikkate alındığı ifade edildi.