TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da sakatlarda son durum ne? Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik... (TS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada bordo mavili oyuncular Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Yıldız oyuncu Marek Hamsik ise milli takım maçında sakatlanmıştı. Bu sakatlıklar sonrası gözler Göztepe maçına çevrildi.

Peki Trabzonspor'da Göztepe maçında kimler forma giyemeyecek.

Göztepe maçı öncesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, tüm gelişmeleri Futbol Plus kanalında editörümüz Ömer Faruk Özcan'a anlattı.



İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

Son antrenmanda 7 eksikle çalıştı Trabzonspor. Bruno Peres ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Abdülkadir Parmak ve Fode Koita ise sakatlıkları nedeniye takımdan ayrı olarak çalıştılar. Abdülkadir Ömür'ün arka adelesinde gerilme var, riske edilmedi.

Marek Hamsik takımdan ayrı olarak çalıştı ama temposunu arttırdı. Muhtemelen yarın da takımdan ayrı çalışacaktır ama sonrasında takıma katılacaktır.

Cornelius da eşinin hamileliği sebebiyle izin alarak ülkesine gitti. Onun da yarın takıma katılması bekleniyor.

NWAKAEME OYNAYAMAYACAK

Bu oyunculardan Nwakaeme, 10 gün ile 2 hafta arasında sahalarda uzak kalacak. Bu Göztepe maçında kesinlikle olmayacağı anlamına geliyor. Rizespor maçında muhtemelen riske edilmeyecek gibi görünüyor.

Bruno Peres ise en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

HAMSIK KADRODA OLACAK

Marek Hamsik muhtemelen Göztepe maçı kadrosunda olacak. O yüklemelere başladı, hazırlanıyor.

ÖMÜR DENEYECEK

Abdülkadir Ömür kendisini deneyecek. Cornelius zaten izin alarak gitti bir sakatlığı yok. Forma giyebilir.

Abdülkadir Parmak ve Fode Koita'nın Göztepe maçına yetişip yetişmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

Trabzonspor, Göztepe maçına 2'si kesin 2'si belirsiz, 4 eksikle çıkacak gibi görünüyor.