Trabzonspor - Fenerbahçe: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi ev sahibi bordo-mavililer 3-1 kazandı.
3'te Diego Rossi'nin golüyle yenik duruma düşen Karadeniz Fırtınası, 25'te Bakasetas'ın golüyle eşitliği sağladı. Golden önce Kim Min-Jae, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılıp F.Bahçe'yi 10 kişi bıraktı.
87'de Cornelius'un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Bakasetas, durumu 2-1'e getirirken, 90'da Yusuf Sarı skoru belirledi: 3-1.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 21'e yükseltip liderliğe yükselirken, ikinciliğe gerileyen Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.