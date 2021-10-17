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Trabzonspor - Fenerbahçe: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın başında Rossi'nin golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı'nın golleriyle galibiyete uzandı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 21'e yükseltip liderliğe yükseldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 21:15
Trabzonspor - Fenerbahçe: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi ev sahibi bordo-mavililer 3-1 kazandı.

3'te Diego Rossi'nin golüyle yenik duruma düşen Karadeniz Fırtınası, 25'te Bakasetas'ın golüyle eşitliği sağladı. Golden önce Kim Min-Jae, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılıp F.Bahçe'yi 10 kişi bıraktı.

87'de Cornelius'un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Bakasetas, durumu 2-1'e getirirken, 90'da Yusuf Sarı skoru belirledi: 3-1.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 21'e yükseltip liderliğe yükselirken, ikinciliğe gerileyen Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

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