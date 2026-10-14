Bu maçlarda 25 kez ağları sarsan Belçikalı yıldız, 44 kez de golü getiren asisti kaydetti.

İSTANBUL AŞKI Tecrübeli oyuncu ve ailesi, İstanbul'da geçirdikleri zamandan ve gördükleri ilgiden çok etkilenmiş ve taraftarlarla yakın bir bağ içerisinde olmuşlardı.