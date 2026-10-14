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Anasayfa Galatasaray Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray yönetimi, 2025 yılının yazında kramponlarını asan Dries Mertens'e kulüp bünyesinde görev vermek üzere kolları sıvadı. Belçikalı eski futbolcunun İstanbul'u özlediği ve olası bir teklife olumlu yanıt verebileceği kaydedilirken kendisi için öngörülen görev de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 13:04
Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

2025 yılının yazında futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalayan Dries Mertens, sarı-kırmızılı takıma dönmeye çok yakın.

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Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray yönetimi, Belçikalı eski yıldız futbolcuya kulüp bünyesinde yeni bir görev vermek istiyor.

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Öte yandan bu görevin öne sürülen iddiaların aksine sportif direktörlük görevi olmayacağı belirtiliyor.

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

TEKLİF EDİLECEK GÖREV...

Sarı-kırmızılı yönetim, 39 yaşındaki eski futbolcuya Okan Buruk'un ekibinde veya Kemerburgaz'da oluşturulacak farklı bir organizasyonda görevlendirmeyi değerlendiriyor.

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Takvim'de yer alan haberde yönetimin en doğru formülü bularak Dries Mertens'i mutlaka kulüp organizasyonuna dahil etmek istediği aktarılıyor.

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Temmuz 2025'te kramponlarını asan Mertens, sarı-kırmızılı forma ile toplam 136 karşılaşmada görev aldı.

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Bu maçlarda 25 kez ağları sarsan Belçikalı yıldız, 44 kez de golü getiren asisti kaydetti.

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Mertens, 2022 yılının yazında Napoli'den bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atmıştı.

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

İSTANBUL AŞKI

Tecrübeli oyuncu ve ailesi, İstanbul'da geçirdikleri zamandan ve gördükleri ilgiden çok etkilenmiş ve taraftarlarla yakın bir bağ içerisinde olmuşlardı.

Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!

Bu nedenle Mertens'in de Galatasaray bünyesinde görev alarak yeniden taraftarlarla bir araya gelmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

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