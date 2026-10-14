Dries Mertens, Galatasaray'a geri dönüyor!
Galatasaray yönetimi, 2025 yılının yazında kramponlarını asan Dries Mertens'e kulüp bünyesinde görev vermek üzere kolları sıvadı. Belçikalı eski futbolcunun İstanbul'u özlediği ve olası bir teklife olumlu yanıt verebileceği kaydedilirken kendisi için öngörülen görev de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 13:04
TEKLİF EDİLECEK GÖREV...
Sarı-kırmızılı yönetim, 39 yaşındaki eski futbolcuya Okan Buruk'un ekibinde veya Kemerburgaz'da oluşturulacak farklı bir organizasyonda görevlendirmeyi değerlendiriyor.
Takvim'de yer alan haberde yönetimin en doğru formülü bularak Dries Mertens'i mutlaka kulüp organizasyonuna dahil etmek istediği aktarılıyor.
Temmuz 2025'te kramponlarını asan Mertens, sarı-kırmızılı forma ile toplam 136 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 25 kez ağları sarsan Belçikalı yıldız, 44 kez de golü getiren asisti kaydetti.
Mertens, 2022 yılının yazında Napoli'den bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atmıştı.
İSTANBUL AŞKI
Tecrübeli oyuncu ve ailesi, İstanbul'da geçirdikleri zamandan ve gördükleri ilgiden çok etkilenmiş ve taraftarlarla yakın bir bağ içerisinde olmuşlardı.
Bu nedenle Mertens'in de Galatasaray bünyesinde görev alarak yeniden taraftarlarla bir araya gelmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.
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