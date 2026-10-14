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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Abdullah Avcı'dan milli takım sözleri!

Abdullah Avcı'dan milli takım sözleri!

Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasıyla birlikte A Milli Takım teknik direktörülüğü için adının geçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 12:09 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 12:17
Abdullah Avcı'dan milli takım sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçını izlemek için RAMS Park'a gelen Avcı, AA'ya açıklamalarda bulundu.

"NET BİR DURUM YOK"

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yaşanan yol ayrımından sonra adı A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen Avcı, "Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok.

"HERKES BU GÖREVİ ARZULAR"

Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

"10-12 KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan Avcı, "Uzun süredir çalışan bir teknik direktörüm. Aralıklarım çok fazla yok. Çok fazla tüketen biri olmadım. Sadece üç kulüpte ve A Milli Takım'da çalıştım. Bu süreçte seçici davrandım. Yurt içi ve yurt dışında 10-12 kulüpten teklif aldım. Ya yarışmak ya da bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibarıyla böyle bir tercihim olmadı. Biraz dinlenme, bunu yaparken de ekibimle hem lig hem de uluslararası seviye üzerinden çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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