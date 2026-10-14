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Anasayfa EuroLeague Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı saat kaçta, nereden izlenir?

Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı saat kaçta, nereden izlenir?

EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın Sofya'da oynayacağı karşılaşma canlı nasıl izlenir? Mücadelenin yayın bilgileri ve öne çıkan detayları haberimizde...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 11:54
Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı saat kaçta, nereden izlenir?

Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

EuroLeague'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşı karşıya gelecek. Organizasyona iki galibiyet ve iki mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, Baskonia deplasmanında elde ettiği 92-84'lük galibiyetin ardından çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Daha önce EuroCup'ta beş kez kozlarını paylaşan iki takım, bu kez ilk defa EuroLeague'de karşılaşacak. Peki, Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadelenin canlı yayın bilgileri, takımların son durumu ve dikkat çeken istatistikler...

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 5. haftasında oynanacak Hapoel IBI Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. EuroLeague'in resmî maç programına göre mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hapoel Tel Aviv ile Beşiktaş arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'in ev sahibi olduğu karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888 salonunda oynanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, EuroLeague'in ilk dört haftasında iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv'i 109-93, Baskonia'yı ise 92-84 mağlup etmeyi başardı. Valencia Basket'e 96-94 ve Barcelona'ya 95-82 kaybeden Beşiktaş, beşinci haftaya 7. sırada girdi.

HAPOEL TEL AVIV'DE SON DURUM

Hapoel IBI Tel Aviv de ilk dört hafta sonunda iki galibiyet ve iki mağlubiyetle yoluna devam ediyor.

Dimitris Itoudis'in öğrencileri, Real Madrid ve Kızılyıldız karşısında kazanırken Bayern Münih ile Valencia Basket'e mağlup oldu. Son EuroLeague mücadelesinde Valencia Basket'e 93-82 kaybeden Hapoel Tel Aviv, haftaya 11. sırada başladı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER KİMLER?

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı DaQuan Jeffries, EuroLeague'in ilk haftasındaki Valencia Basket karşılaşmasının ardından sol el bileğindeki kırık nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Mady Sissoko da maç öncesinde sakatlığı bulunan isimler arasında gösteriliyor.

Hapoel Tel Aviv cephesinde ise Jacob Toppin, Tyler Ennis, Amir Coffey, Tomer Ginat ve Tamir Blatt'ın sağlık durumlarına ilişkin soru işaretleri bulunuyor.

Oyuncuların karşılaşmada görev alıp alamayacağına ilişkin son durumun maç kadrolarıyla netleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının ardından EuroLeague'de Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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