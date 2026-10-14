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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal ve Eyüsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 11:34
PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

Galatasaray Kulübü'nün 09.10.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 09.10.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gençlerbirliği Kulübü'nün 10.10.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 10.10.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü'nün 10.10.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 10.10.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Melih Kabasakal'ın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 11.10.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü'nün 11.10.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kocaelispor Kulübü Teknik Sorumlusu Selçuk İnan'ın müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüpspor Kulübü futbolcusu Ahmed Abdullahi'nin 12.10.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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