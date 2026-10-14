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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

Galatasaray karşılaşmasının ardından konuşan Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı tribünlerin atmosferine övgüde bulunan İspanyol oyuncu, Eren Elmalı ile girdiği ikili mücadeleye ve çalım pozisyonuna değindi. Yamal ayrıca, Galatasaray'ın geçersiz sayılan golüyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 10:25
Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

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Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin zorluğuna dikkat çeken İspanyol futbolcu, Anthony Gordon'a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı'ya karşı gerçekleştirdiği çalım hakkında da konuştu. İşte Yamal'ın dikkat çeken sözleri...

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

"GALATASARAY KALİTELİ BİR TAKIM"

Galatasaray deplasmanının zorluğuna vurgu yapan Lamine Yamal, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin takımları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

Genç yıldız, "Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası, deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizin nasıl baskı yaptığını ve taraftarların nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray kaliteli bir takım." ifadelerini kullandı.

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

"İKİNCİ GOLLERİ İPTAL EDİLMESE..."

Karşılaşmanın kritik anlarını da değerlendiren Yamal, ilk yarının son bölümünde buldukları beraberlik golünün önemine dikkat çekti.

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

İspanyol futbolcu, "İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamak bizim için çok önemliydi. Onların ikinci golü iptal edilmeseydi işler çok daha zor olabilirdi." dedi.

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

Gol atma arzusunu da dile getiren genç yıldız, "Her zaman gol atmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

"YARI RABONA DİYELİM!"

Lamine Yamal'ın Anthony Gordon'a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı'ya karşı gerçekleştirdiği çalım, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç futbolcu, hareketinin viral olduğu yönündeki hatırlatma üzerine henüz görüntüleri izlemediğini belirtti.

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

Yamal, "Öyle mi? Henüz izlemedim. Duş alıyordum." yanıtını verdi.

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

Hareketine bir isim vermesi istendiğinde ise gülümseten bir cevap veren Barcelona'nın yıldızı, "Ne bileyim dostum, ne denir! Buna neredeyse rabona denebilir belki. Yarı rabona diyelim. O an tamamen içimden geldi, kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve Gordon'a asist yapmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

Lamine Yamal'dan Galatasaray sözleri: Hakem o kararı vermeseydi...

İŞTE YAMAL'IN AÇIKLAMALARI

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