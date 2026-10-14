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Ziraat Türkiye Kupası
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Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 2. maçında Aston Villa'ya konuk oluyor. Kritik karşılaşmaya saatler kala yapay zekanın yapmış olduğu analiz ve skor tahmini gündem oldu. İşte Villa Park'taki mücadeleye dair yapılan o ön değerlendirmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 12:11
Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oluyor.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Kadıköy'de konuk ettiği Roma karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Villa Park'taki bu mücadelede lig aşamasındaki ilk galibiyetini hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Kritik karşılaşmaya dair detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılırken, İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 de büyük oranda netleşti.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Öte yandan, Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesine dair yapay zekanın yaptığı analizler ve skor tahminleri dikkat çekti.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Üç farklı yapay zekadan alınan yanıtlar doğrultusunda, karşılaşmaya dair yapılan ön değerlendirmeler şu şekilde...

Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

FORM DURUMU

Devler Ligi'ndeki ilk sınavında Club Brugge'ü 3-2 mağlup eden Aston Villa, Premier Lig'de ise istediği istikrarlı sonuçları alamadı. Çıktığı 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Ada temsilcisinde, kadrodaki eksikler de dikkat çekiyor.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Buna karşın Fenerbahçe'nin formda oyuncuları ve Roma maçı sonrasında yükselen performans grafiği ön plana çıkıyor.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Villa Park'ta ev sahibi ekibin mücadelenin ilk dakikalarından itibaren baskılı bir oyun tarzı benimsemesi ve sarı-lacivertlileri kendi yarı sahasına hapsetmeye çalışacağı öngörülüyor.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Fenerbahçe'nin ise bu baskıyı başarıyla karşılayıp geçiş hücumlarıyla skor üretebileceği vurgulanırken, Mason Greenwood ve Vedat Muriç'in performansının maç genelinde belirleyici faktör olması bekleniyor.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

Ayrıca Aston Villa'nın duran toplardan skor avantajı yakalayabileceğinin altı çizilirken, sarı-lacivertlilerin ikinci toplar üzerinden önemli fırsatlar bulabileceği öngörülüyor.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı öncesi flaş skor tahmini!

SKOR TAHMİNİ

Aston Villa'nın iç saha avantajı ve Avrupa motivasyonuyla mücadeleyi 1 farklı skorla kazanabileceği tahmin ediliyor. Yapay zekadan derlenen değerlendirmeler doğrultusunda maçın 2-1'lik Aston Villa üstünlüğü veya 1-1 / 2-2 gibi beraberlik ihtimallerine yakın olduğu belirtiliyor.

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