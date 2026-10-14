Buna karşın Fenerbahçe'nin formda oyuncuları ve Roma maçı sonrasında yükselen performans grafiği ön plana çıkıyor.

Villa Park'ta ev sahibi ekibin mücadelenin ilk dakikalarından itibaren baskılı bir oyun tarzı benimsemesi ve sarı-lacivertlileri kendi yarı sahasına hapsetmeye çalışacağı öngörülüyor.