Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme sakatlandı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme sakatlandı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada bordo-mavililerde üst üste sakatlıklar yaşandı. Bordo-mavililerde Nwakaeme 43. dakikada kasığından sorun yaşayınca oyundan çıkmak zorunda kaldı. 49. dakikada ise Bruno Peres oyuna devam edemedi. Sakatlanan Peres'in yerine oyuna Dorukhan Toköz dahil oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 20:16 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 23:16
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme sakatlandı!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada bordo-mavililerde üst üste sakatlıklar yaşandı.

NWAKAEME KASIĞINDA SORUN YAŞADI!
İlk yarının son anlarında kasığında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme, 43. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

BRUNO PERES DEVAM EDEMEDİ!
Derbide Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ardından Bruno Peres de sakatlandı. 49. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bırakan 31 yaşındaki futbolcu oyuna devam edemedi. Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.

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