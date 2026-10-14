Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk sınavında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve dört maçta tek galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. İki ekip arasında oynanan son beş karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte EuroLeague mücadelesinin canlı yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve karşılaşma öncesinde öne çıkan istatistikler...

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 5. haftasında oynanacak Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleye İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'TE MIKE JAMES ŞOKU

Anadolu Efes'te Bayern Münih karşılaşması öncesindeki en önemli gelişmelerden biri Mike James'in sakatlığı oldu.

EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu olan yıldız basketbolcu, Kızılyıldız karşılaşmasında aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçirdi.

Lacivert-beyazlılar, James'in yokluğunda arka alan rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI CANLI TAKİP EKRANI