Antalyaspor - Metro Holding Kayserispor maçını takip etmek için tıklayın!

Antalyaspor, sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarı önünde avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Metro Holding Kayserispor ise deplasmanda puan ya da puanlar alabilmek için mücadele edecek. Karşılaşmanın sonucu, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Peki, Antalyaspor - Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Metro Holding Kayserispor bugün karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.

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