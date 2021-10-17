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Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI SKOR (Trabzon Fenerbahçe canlı izle)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında lider Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer bu maçı kazanarak liderliği almak istiyor. Sarı lacivertliler ise, derbiyi kazanarak liderliğini sürdürme peşinde. Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 20:33 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 20:42
Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI SKOR (Trabzon Fenerbahçe canlı izle)

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Lider Fenerbahçe, Trabzon'da kazanarak liderliğini pekiştirmek istiyor. Bordo-mavililer ise ezeli rakibini devirip zirveyi ele geçirmeyi planlıyor.

📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi - Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Enner Valencia

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