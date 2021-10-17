Haberler Fenerbahçe Derbikatör Pereira

Derbikatör Pereira

Vitor Pereira'nın derbi karnesi umut veriyor. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki ilk döneminde Trabzonspor ile oynadığı 2 maçtan da galip ayrılmıştı (2-0 / 4-0). Tecrübeli hoca kariyeri boyunca Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında çıktığı 22 derbi mücadelesinin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
Derbikatör Pereira
Vitor Pereira'nın derbi karnesi umut veriyor. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki ilk döneminde Trabzonspor ile oynadığı 2 maçtan da galip ayrılmıştı (2-0 / 4-0). Tecrübeli hoca kariyeri boyunca Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında çıktığı 22 derbi mücadelesinin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.
SON DAKİKA