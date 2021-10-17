Derbikatör Pereira

Vitor Pereira'nın derbi karnesi umut veriyor. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki ilk döneminde Trabzonspor ile oynadığı 2 maçtan da galip ayrılmıştı (2-0 / 4-0). Tecrübeli hoca kariyeri boyunca Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında çıktığı 22 derbi mücadelesinin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.
Vitor Pereira'nın derbi karnesi umut veriyor. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki ilk döneminde Trabzonspor ile oynadığı 2 maçtan da galip ayrılmıştı (2-0 / 4-0). Tecrübeli hoca kariyeri boyunca Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında çıktığı 22 derbi mücadelesinin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.