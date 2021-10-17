Kaptan dümende

Fenerbahçe'de Mesut Özil iki maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkacak. Asist uzmanı tecrübeli oyuncu, Trabzonspor karşısında hem klas paslarıyla arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak hem de kendisi gol arayacak. Son olarak Giresunspor karşısında onbirde sahaya çıkan Özil, 90 dakika sahada kalırken attığı golle 2-1'lik galibiyette pay sahibi olmuştu. Ligde şu ana kadar 6 maçta süre alan yıldız oyuncu, 2 gol+1 asist üreten Ferdi Kadıoğlu ile birlikte Enner Valencia'nın (2 gol+2 asist) ardından skora en çok katkı yapan 3 isim arasında yer alıyor.

PASTA KESİLDİ

Önceki gün 33 yaşına giren Mesut Özil için dünkü antrenmanda doğum günü kutlaması yapıldı. Pastasını kesen Özil, tebrikleri kabul etti.