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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Dortmund’un Bodo Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Norveç deplasmanının kadrosunda kimler var, hangi oyuncular forma giyemeyecek? Yayın bilgileri ve kadro ayrıntıları haberin devamında...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 09:45
Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile Borussia Dortmund'un yolları yeniden kesişiyor. Norveç temsilcisi, Bayern Münih karşısındaki ağır yenilginin ardından taraftarının önünde toparlanmak isterken Alman ekibi, Villarreal galibiyetinin devamını getirmeyi amaçlıyor. Önceki karşılaşmalarında Dortmund'un iki kez yakaladığı üstünlüğe cevap veren Bodo Glimt, bu kez ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalışacak. Bodo Glimt - Dortmund maçı detayları haberimizde...

BODO GLIMT - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç'in Bodø kentindeki Aspmyra Stadyumu, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak mücadele, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

BODO GLIMT - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, Türkiye yayın programında tabii Spor 3 kanalında yer alıyor.

BODO GLIMT, BAYERN YENİLGİSİNİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

Bodo Glimt, lig aşamasının açılışında Bayern Münih deplasmanından 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Norveç ekibi, ikinci devrede rakibinin gollerine engel olamadı.

Dortmund karşılaşması, ev sahibine ilk puanlarını alma fırsatı sunuyor. Bayern karşısındaki sonucun ardından bu kez kendi sahasında oynayacak Bodo Glimt, ikinci Alman rakibine karşı farklı bir sonuç elde etmek için mücadele edecek.

DORTMUND İÇİN HEDEF ALTI PUAN

Borussia Dortmund, Avrupa sezonuna sahasında Villarreal'i 3-2 mağlup ederek başladı. Beş gollü karşılaşmadan üç puan çıkaran sarı-siyahlılar, Norveç deplasmanında kazanırsa ikinci haftayı altı puanla tamamlayacak.

Bodo Glimt'in galibiyeti ise iki ekibi üçer puanda buluşturacak. Beraberlik halinde Dortmund dört puana ulaşırken Norveç temsilcisi ilk puanını hanesine yazdıracak.

ÖNCEKİ BULUŞMADA DORTMUND ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Aralık 2025'te Almanya'da oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Dortmund, Julian Brandt'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen Norveç temsilcisinin geri dönüşünü durduramadı. Bodo Glimt adına beraberlik gollerini Haitam Aleesami ve Jens Petter Hauge kaydetti.

O mücadelede topa yüzde 63 oranında sahip olan ve şutlarda 22-7 üstünlük kuran Dortmund, istatistiklerdeki avantajını galibiyete dönüştüremedi. Aspmyra'daki yeni karşılaşma, iki takımın rekabetinde ilk galibiyetin kime gideceğini belirleyebilir.

BODO GLIMT - DORTMUND MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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