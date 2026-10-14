Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Sezonun ikinci yarısında...
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde bilmecesi çözülüyor. Sakatlığı atlatmasının ardından Hollandalı savunmacı için düğmeye basmaya hazırlanan sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncunun geleceğiyle ilgili kritik bir karar verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 12:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 13:10
SAKATLIĞINI ATLATIRSA KİRALANABİLİR
Sarı-lacivertlilerin bu formülle Hollandalı futbolcunun düzenli forma şansı bulmasını ve maç eksiğini gidermesini hedeflediği belirtiliyor.
Ancak olası bir kiralık transferin gerçekleşebilmesi için öncelikle oyuncunun sağlık durumunun netleşmesi gerekiyor.
FENERBAHÇE'DEN GEÇİCİ AYRILIK FORMÜLÜ
Oosterwolde için gündeme gelen 6 aylık kiralama seçeneği, kalıcı bir ayrılıktan ziyade oyuncunun yeniden form tutmasını amaçlayan geçici bir çözüm olarak değerlendiriliyor.
Hollandalı savunmacının başka bir takımda düzenli süre alarak fiziksel ve sportif açıdan eski seviyesine ulaşması, Fenerbahçe'nin gelecekteki kadro planlamasında da belirleyici olabilir.
ROMA DA OOSTERWOLDE'Yİ TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Oyuncunun sakatlıktan dönüş süreci ve devre arası transfer dönemi, sarı-lacivertli ekipteki durumunun şekillenmesinde etkili olacak.
Öte yandan Roma'nın da Hollandalı futbolcunun durumunu takip ettiği yönündeki haberler, transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili nihai kararın, önümüzdeki süreçte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilmesi bekleniyor.
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