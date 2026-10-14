Sarı-lacivertlilerin bu formülle Hollandalı futbolcunun düzenli forma şansı bulmasını ve maç eksiğini gidermesini hedeflediği belirtiliyor.

Ancak olası bir kiralık transferin gerçekleşebilmesi için öncelikle oyuncunun sağlık durumunun netleşmesi gerekiyor.