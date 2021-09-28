Özkahya yine yaktı

Fırtına'nın Alanyaspor maçı öncesi en büyük endişesi hakemdi. Halis Özkahya bir Trabzonspor karşılaşmasında daha ciddi hata yaptı. Hüseyin Türkmen'e faul olduğu tartışılan bir pozisyonda ikinci sarıyı çıkardı, bordo-mavilileri 10 kişi bıraktı. Özkahya 2019-20 sezonunda da Abdülkadir Ömür'ün temiz golünü VAR'dan 5 dakika izledikten sonra iptal etmişti.

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Trabzonspor'un yüzü Halis Özkahya ile gülmüyor. Fırtına, Özkahya'nın yönettiği son 7 maçı kazanamadı. Toplamda 34 maçta sadece 11 galibiyeti var. 13 beraberlik, 10 da yenilgi aldı.