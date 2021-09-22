Abdullah Avcı’nın zor kararı

Gervinho'yu yeniden 11'e dahil etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, yerli kuralı nedeniyle sol bekte İsmail Köybaşı'yı görevlendirecek. Ancak Denswil'in bu bölgedeki performansından da oldukça memnun kalan tecrübeli teknik adamın yine onu tercih etmesi durumunda bu kez yerli hakkını sağ kanatta Abdülkadir Ömür'den yana kullanması bekleniyor. Avcı'nın son kararını bugün yapılacak taktik çalışmadan sonra vereceği vurgulandı.

6 FUTBOLCUSUNDAN VAZGEÇMEDİ

Yeni sezonu Konferans Ligi'ndeki Molde maçı ile açan ve Avrupa'da 4, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 6 oyuncusuna tüm resmi müsabakalarda ilk 11'de görev verdi. Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme'den vazgeçmeyen Avcı, ilk 11'inde bu 6 ismi sabit tutarken, 9 maçlık periyotta toplamda 23 oyuncusundan faydalandı.