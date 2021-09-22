Trabzonspor taraftarı Nwakaeme için kampanya başlattı!

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan ve 5 maçta topladığı 13 puanla son 12 yılın en iyi dönemine imza atan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme performansı ile parmak ısırtıyor. 32 yaşındaki sol kanat, lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. 2 de asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bordo-mavili taraftarlar büyük bir kampanya başlattı. Daha önce birçok kez bu tarz oyuncuların kaybedildiğini belirten taraftarlar sosyal medya üzerinden organize olarak bir saat gibi kısa bir sürede 30 bini aşkın, "NwakaemeSözleşmesiYaşatır" paylaşımı yaptı.

TRABZONSPOR İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Yönetim kuruluna çağrı yapan ve tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını isteyen bordo-mavililer, bu konudaki taleplerini her geçen gün daha da ısrarlı hale getiriyor. Bu arada sezon öncesinde yaptığı açıklamada, "Yönetimden bir talep geldiğinde görüşmeye hazırım" ifadelerini kullanan Nwakaeme ile yönetim kurulunun devre arasına kadar sözleşmeyi uzatması bekleniyor. Görüşmelerin kısa süre içinde başlaması ve hızla sonuçlandırılması hedeleniyor. 2018'de 1.1 milyon euro'ya Trabzonspor'un kadrosuna dahil olan Nwakaeme, geldiği günden bu yana takımın tabelaya en çok katkı veren futbolcusu.