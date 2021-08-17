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Trabzonspor'da Abdullah Avcı rekora koşuyor

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde yükselişine devam ederken, son olarak Süper Lig'in açılıış haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Maçın ardından Abdullah Avcı için çok önemli bir istatistik ortaya çıktı. | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 14:12
Trabzonspor'da Abdullah Avcı rekora koşuyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk hafta müsabakalarında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-1 kazanan bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 17. deplasman müsabakasını da kazandı.

Haber61'in haberine göre Abdullah Avcı, Trabzonspor başında çıktığı 17. Deplasman karşılaşmasını da kazanarak elde ettiği seri ile yine 17 maçlık deplasman yenilmezlik serisi olan Ziya Doğan'ı yakaladı.

İki teknik adam da 20 maçlık deplasman yenilmezlik serisi olan Ahmet Suat Özyazıcı'nın ardından 2. sırayı paylaşıyorlar.

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