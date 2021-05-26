Fırtına'ya dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

Trabzonspor için hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu iddialardan birisini de Slovakya medyası duyurdu.

Yapılan haberlerde, şu anda İsveç'in Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik'in Trabzonspor ile görüştüğü ileri sürüldü. Haberin detayında, "Marek'ın, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos tarihinde sona eriyor. Orada kalmak istemiyor.