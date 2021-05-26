Haberler Trabzonspor Fırtına'ya dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

Fırtına'ya dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak içimn çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a menajerler tarafından yıldız bir isim önerildi. Avcı'nın olumlu baktığı isim için son kararın vermediği ortaya çıktı. Avcı'nın Biglia transferinde ısrarcı olduğu duruma göre dünya yıldızı için harekete geçileceği ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

için hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu iddialardan birisini de Slovakya medyası duyurdu.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

Yapılan haberlerde, şu anda İsveç'in Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik'in ile görüştüğü ileri sürüldü. Haberin detayında, "Marek'ın, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos tarihinde sona eriyor. Orada kalmak istemiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı . Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine Türkiye'de devam edecek" bilgileri verildi. Bu haberin detaylarına da Fotomaç ulaştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

BIGLIA'YA GÖRE HAREKET EDİLECEK

Menajerler, tecrübeli bir orta saha arayan bordo-mavililerin kapısını çalarak Hamsik'i önerdi. 33 yaşındaki oyuncuyu 'a getirebileceklerini ileten menajerler, Karadeniz devinden bu transfer için ödeyebileceği rakamı istediler.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

Yönetim kurulu da teknik direktör Abdullah Avcı'ya görüşünü sordu. 1.83 boyundaki Slovak oyuncuya olumlu bakan başarılı hocanın son kararını vermediği ancak Fatih Karagümrüklü Biglia konusunda daha ısrarcı olduğu da öğrenildi. 35 yaşındaki Arjantili orta sahanın durumuna göre Hamsik için harekete geçilecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

ÇİN'DEN GÖTEBORG'A DÖNDÜ

Napolı'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

20 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovak yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin'in Dalian Professional takımına satıldı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

Kulüp kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol atarken 104 de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, 134 kez formasını giydiği Slovak Milli Takımı ile de 26 kez fileleri sarstı.

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