Fırtına'ya dünya yıldızı! Avcı'nın önceliği...

Trabzonspor için hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu iddialardan birisini de Slovakya medyası duyurdu.
Trabzonspor için hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu iddialardan birisini de Slovakya medyası duyurdu.
Yapılan haberlerde, şu anda İsveç'in Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik'in Trabzonspor ile görüştüğü ileri sürüldü. Haberin detayında, "Marek'ın, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos tarihinde sona eriyor. Orada kalmak istemiyor.
Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı Trabzonspor. Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine Türkiye'de devam edecek" bilgileri verildi. Bu haberin detaylarına da Fotomaç ulaştı.
BIGLIA'YA GÖRE HAREKET EDİLECEK
Menajerler, tecrübeli bir orta saha arayan bordo-mavililerin kapısını çalarak Hamsik'i önerdi. 33 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceklerini ileten menajerler, Karadeniz devinden bu transfer için ödeyebileceği rakamı istediler.
Yönetim kurulu da teknik direktör Abdullah Avcı'ya görüşünü sordu. 1.83 boyundaki Slovak oyuncuya olumlu bakan başarılı hocanın son kararını vermediği ancak Fatih Karagümrüklü Biglia konusunda daha ısrarcı olduğu da öğrenildi. 35 yaşındaki Arjantili orta sahanın durumuna göre Hamsik için harekete geçilecek.
ÇİN'DEN GÖTEBORG'A DÖNDÜ
Napolı'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı
20 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovak yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin'in Dalian Professional takımına satıldı.
Kulüp kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol atarken 104 de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, 134 kez formasını giydiği Slovak Milli Takımı ile de 26 kez fileleri sarstı.