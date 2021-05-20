Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'dan çifte harekat! Buruo Peres ve Gervinho...

Takımın başına geçmesiyle birlikte önemli bir çıkışa imza atarak gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaklarının sinyalini veren teknik direktörü Avcı, transferde de yoğun çalışıyor. Oyunu iki yönlü oynayabilen isimler üzerinde duran başarılı hoca, Gervinho ve Peres'te bunu yakalarken, diğer transferleri de bu doğrultuda yürütüyor. İki futbolcunun da Avcı'nın istediği özelliklere sahip olması dikkat çekiyor.

BRUNO PERES

Baş mevkii sağ bek olan Brezilyalı oyuncu; Guarani Futebol Clube (SP), Sao Paulo Futebol Clube, Santos, Torino ve Roma kulüplerinde görev yaptı. 106 maçta sağ bekte forma giyerken 7 gol ve 11 asist ile oynadı. Orta saha sağ 89 maç 8 gol 13 asist, orta saha sol 21 maçta 2 gol ve 2 asist, sol bek 9 maç, sağ kanat 2 maç ve sol kanatta ise 1 maç istatistiklerine yansıdı.

GERVINHO

Fildişi Sahili oyuncu; Arsenal, Roma, Lille, Le Mans, KSK Beveren, Hebei ve Parma'da oynadı. 86 maçta da milli formayla 23 gole imza attı. Gervinho kulüp kariyerinde ise 174 maçta sol kanat oynayıp 37 gol attı ve 35 asist yaptı. 151 maçta görev yaptığı sağ kanatta ise 53 gol ve 28 asistle dikkat çekti. Santrfor bölgesinde ise 48 kez oynarken 13 gole ve 11 asiste imza attı. Forvet arkası oynadığı 5 karşılaşmada ise 3 gol ve 1 asist istatistiğine ulaştı.