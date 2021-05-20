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Norveçli golcüyü kiralamak istiyor! Sörloth teklifi

25 yaşındaki golcünün anlaşmasında ‘Türkiye’de öncelik ’un’ maddesi var. Yönetim, Leipzig’e “Maaşının yarısını yani 2 milyon euro’yu biz ödeyelim” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: İşte Trabzonspor'un Sörloth teklifi

, sezon başında Leipzig'e sattığı Sörloth'u geri almak için harekete geçmiş durumda. 24 golle Süper Lig'de krallığa ulaşan 25 yaşındaki forvet, Bundesliga'da sadece 6 kez fileleri sarsınca gözden düştü.

Son dakika transfer haberi: İşte Trabzonspor'un Sörloth teklifi

Alman kulübünün Norveçli yıldızı kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. Bild gazetesi, Sörloth için 'un hemen temaslara başladığını ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberi: İşte Trabzonspor'un Sörloth teklifi

Karadeniz devinin bu konuda eli güçlü. Çünkü yıldız futbolcunun satış sözleşmesinde 'Türkiye'ye dönerse öncelik 'un' maddesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: İşte Trabzonspor'un Sörloth teklifi

LEIPZIG SÜRE TALEP ETTİ

Sörloth'un yüksek maliyeti sebebiyle transferin kiralık olarak gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı. Buna göre bordo-mavili yönetim vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin euro kazanan Sörloth'a 1 milyon 500 bin euro net maaş ve 500 bin euro bonus önerdi.

Son dakika transfer haberi: İşte Trabzonspor'un Sörloth teklifi

Geri kalan ücretinin ise Leipzig kulübü tarafından ödenmesini talep etti. 'un bu teklifini düşünmek için süre isteyen Sörloth'un Leipzig kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bordomavililerin bu nedenle yıllık 2 milyon euro bütçe ayırdığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Trabzonspor'un Sörloth teklifi

TRABZON'A DÖNELİM

Bordo-mavili yönetimin yeniden kadroya katmak istediği Sörloth'un ailesi, geri dönüşe yeşil ışık yaktı. 25 yaşındaki futbolcunun ailesinin yeniden 'da oynamasını istediği ve daha güçlü bir şekilde Avrupa'ya dönebileceğini Sörloth'a ilettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Trabzonspor'un Sörloth teklifi

AVCI ÇOK İSTİYOR

Abdullah Avcı, Sörloth konusunda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı: "Sörloth'u istemez miyim? Devre arasında başkan ile sohbet ederken söylemiştim; 'Gelsin oynasın, takımına yardımcı olsun' diye. Buraya büyük katkı sağlamış. Keşke olsa. Herkes tarafından seviliyor. O sürece bakacağız. Yabancı olarak net bir santrforla ilgili tercihim var."

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