Trabzonspor, sezon başında Leipzig'e sattığı Sörloth'u geri almak için harekete geçmiş durumda. 24 golle Süper Lig'de krallığa ulaşan 25 yaşındaki forvet, Bundesliga'da sadece 6 kez fileleri sarsınca gözden düştü.
Trabzonspor, sezon başında Leipzig'e sattığı Sörloth'u geri almak için harekete geçmiş durumda. 24 golle Süper Lig'de krallığa ulaşan 25 yaşındaki forvet, Bundesliga'da sadece 6 kez fileleri sarsınca gözden düştü.
Alman kulübünün Norveçli yıldızı kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. Bild gazetesi, Sörloth için Trabzonspor'un hemen temaslara başladığını ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu duyurdu.
Karadeniz devinin bu konuda eli güçlü. Çünkü yıldız futbolcunun satış sözleşmesinde 'Türkiye'ye dönerse öncelik Trabzonspor'un' maddesi bulunuyor.
LEIPZIG SÜRE TALEP ETTİ
Sörloth'un yüksek maliyeti sebebiyle transferin kiralık olarak gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı. Buna göre bordo-mavili yönetim vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin euro kazanan Sörloth'a 1 milyon 500 bin euro net maaş ve 500 bin euro bonus önerdi.
Geri kalan ücretinin ise Leipzig kulübü tarafından ödenmesini talep etti. Trabzonspor'un bu teklifini düşünmek için süre isteyen Sörloth'un Leipzig kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bordomavililerin bu nedenle yıllık 2 milyon euro bütçe ayırdığı belirtildi.
TRABZON'A DÖNELİM
Bordo-mavili yönetimin yeniden kadroya katmak istediği Sörloth'un ailesi, geri dönüşe yeşil ışık yaktı. 25 yaşındaki futbolcunun ailesinin yeniden Trabzonspor'da oynamasını istediği ve daha güçlü bir şekilde Avrupa'ya dönebileceğini Sörloth'a ilettiği öğrenildi.
AVCI ÇOK İSTİYOR
Abdullah Avcı, Sörloth konusunda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı: "Sörloth'u istemez miyim? Devre arasında başkan ile sohbet ederken söylemiştim; 'Gelsin oynasın, takımına yardımcı olsun' diye. Buraya büyük katkı sağlamış. Keşke olsa. Herkes tarafından seviliyor. O sürece bakacağız. Yabancı olarak net bir santrforla ilgili tercihim var."