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Son dakika haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

Son dakika transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Birçok isim ile görüşme halinde olan bordo-mavililerde sürpriz bir isim de gündeme geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 18:55
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan transferde büyük oynuyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; İlk olarak Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile el sıkışan bordo-mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Fode Koita'yla da anlaştı. Bir sürpriz yaşanmaması halinde iki ismin de Haziran ayında resmi sözleşmelere imza atması bekleniyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

CORNELIUS'UN OPSİYONU VAR

Peres transferiyle İtalya pazarına giren Fırtına, hız kesmeden Çizme'de görüşmelerini sürdürüyor. Cornelius konusunda ciddi adımlar atan Yönetimi, 28 yaşındaki Danimarkalı santforu iknaya yakın. Esas problem ise bonservis detayı. Öyle ki Atalanta'nın Parma'ya kiraladığı Cornelius'un 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Ancak Parma küme düşüyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

İKİ KULÜPLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Serie A'da kalması mucize olan Parma'nın 7 milyon Euro'yu bulması zor gözüküyor. Bordo-Mavililer gelişmeleri yakından takip ederken, eğer Parma opsiyonu kullanırsa, Cornelius oradan kiralanacak çünkü oyuncu alt ligde oynamak istemiyor. Diğer ihtimalde ise Atalanta kulübüyle temaslar sıklaştırılacak. Vitor Hugo transferindeki gibi uzun vadeli bir ödeme planıyla bonservis alınacak.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

GERVINHO'DAN YEŞİL IŞIK

Fırtına'nın İtalya'daki büyük hedefi ise Gervinho... Çizme basınına göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma'dan ayrılıyor. Bordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu. Gervinho gelmeye sıcak baktı. Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Gervinho'nun transferiyle yönetim bombayı patlatmak istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

45 MİLYONLUK ADAM

Arsenal, Roma gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Gervinho için bugüne kadar toplam 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Belçika'da yıldızını parlatıp 2007'de 650 bin Euro'luk bedelle Le Mans'ın yolunu tutan Fildişili hücumcu, devamında 6.5 milyon Euro'ya Lille'e transfer oldu.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

Lille'de sezonun oyuncusu seçilip, 2 senede 2 de kupa kaldıran Gervinho, 2010 ve 2011'de ülkesinde de en kıymetli futbolcu ödülüne layık görüldü. 2011'in yazında 12 milyon Euro karşılığında Arsenal'e giden Gervinho'yu; 2013'te 8 milyon Euro ödeyerek Roma aldı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına transferde büyük oynuyor!

2.5 sene Roma'da kaldıktan sonra China Fortune, Gervinho için adeta bir serveti gözden çıkardı. Çin kulübü, Roma'ya 18 milyon Euro bonservis bedeli verirken, Gervinho'yla da senelik 8 milyon Euro maaşa anlaştı. 2.5 sezonluk Çin macerasının ardından Avrupa'ya dönen 33 yaşındaki yıldız, Parma'da takımın sembol isimlerinden biri haline geldi.

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