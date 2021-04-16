Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Papy Djilobodji'ye talip olduğu iddia edildi!

Süper Lig'de 34. hafta sonunda topladığı 58 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekibin gündemine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep27'de yer alan habere göre, Trabzonspor Gaziantep FK'da forma giyen Papy Djilobodji'ye talip oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki stoper için Fırtına'nın devreye girdiği öne sürüldü.

Gaziantep ekibinin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto ile sorunlar yaşayan tecrübeli futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve cazip bir teklif önerildiği belirtildi.