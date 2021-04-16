Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Papy Djilobodji'ye talip olduğu iddia edildi!

Son dakika spor haberi: 'un 'ye talip olduğu iddia edildi!

Son dakika haberleri... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavili kulübün, FK forması giyen 'ye talip olduğu kaydedildi. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 11:43
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Papy Djilobodji'ye talip olduğu iddia edildi!

'de 34. hafta sonunda topladığı 58 puanla 4. sırada yer alan , transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekibin gündemine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep27'de yer alan habere göre, Trabzonspor FK'da forma giyen 'ye talip oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki stoper için 'nın devreye girdiği öne sürüldü.

Gaziantep ekibinin teknik direktörü ile sorunlar yaşayan tecrübeli futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve cazip bir teklif önerildiği belirtildi.

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