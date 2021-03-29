Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Üniversitesi için kaynak bulundu! Uğurcan Çakır...

Son dakika spor haberi: için kaynak bulundu! ...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da yönetim, şehirde kurmak için harekete geçiyor. Bordo-mavililer, transferinden gelecek parayı bu projede kullanmayı planlıyor. ()

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:58
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Üniversitesi için kaynak bulundu! Uğurcan Çakır...

Başkanı , 'ın satılmasından gelecek parayla bambaşka bir projeyi hayata geçirecek. 'nde yer alan habere göre 'nin kurulması için nabız yoklanmaya başlandı.

Gelen bilgilere göre, yönetim bu hayalin gerçekleşmesi için maddi kaynağı da buldu. 'nın dev takımlarını peşinden koşturan Uğurcan Çakır'dan gelecek para, bu önemli projede kullanılacak. Başarılı file bekçisini, 20 ila 25 milyon euro arasında bir rakama satmayı planlayan yönetim, bu paranın büyük bir bölümünü Trabzonspor Üniversitesi Projesi için kullanmayı planlıyor.

Yönetimin, önce ile ardından ise 2+7 yıllık anlaşma yaptığı ile masaya oturacağı ve ülkeye önemli bir hizmet olarak dönecek bu projede yardımcı olunmasını isteyeceği ifade edildi.

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