Son dakika spor haberi: Trabzonspor Üniversitesi için kaynak bulundu! Uğurcan Çakır...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın satılmasından gelecek parayla bambaşka bir projeyi hayata geçirecek. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor Üniversitesi'nin kurulması için nabız yoklanmaya başlandı.

Gelen bilgilere göre, yönetim bu hayalin gerçekleşmesi için maddi kaynağı da buldu. Avrupa'nın dev takımlarını peşinden koşturan Uğurcan Çakır'dan gelecek para, bu önemli projede kullanılacak. Başarılı file bekçisini, 20 ila 25 milyon euro arasında bir rakama satmayı planlayan yönetim, bu paranın büyük bir bölümünü Trabzonspor Üniversitesi Projesi için kullanmayı planlıyor.

Yönetimin, önce Milli Eğitim Bakanlığı ile ardından ise 2+7 yıllık anlaşma yaptığı Bankalar Konsorsiyumu ile masaya oturacağı ve ülkeye önemli bir hizmet olarak dönecek bu projede yardımcı olunmasını isteyeceği ifade edildi.