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Evde kazanma vakti

İçerdeki son 2 maçından puansız ayrılan , bu sezon 7 mağlubiyetinin 6’sını evinde yaşadı. Hedef, ’nü yenip yeni bir çıkış başlatmak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 21:22 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 07:03
Evde kazanma vakti
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'de son 4 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında yara alan , maçı öncesi 3 puana kilitlendi. Bordo- mavililer yarın konuk edeceği rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek isterken, iç sahadaki kötü gidişata da son vermeyi planlıyor. temsilcisi, sahasında oynadığı son iki maçta 'ye 1-0, 'a ise 3-1 mağlup oldu. Bu sezon ligde aldığı 7 yenilginin 6'sını kendi sahasında yaşayan , deplasmanda 15 maçta 30 puan toplarken, içerde 14 maçta 22 puanda kaldı.

RAKİPLER PUSUDA BEKLİYOR

Teknik direktör yönetimindeki 3 mağlubiyet de iç sahada geldi. Öte yandan son haftalarda yaşanan kayıplar üst sıraları da tehlikeye attı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, en yakın takipçisi 49 puanda bulunuyor. ve da 46 puanla üst sıralara tırmanmak için pusuda bekleyen takımlar. karşısında alınacak olası bir mağlubiyet Trabzonspor'u dördüncülük koltuğundan edebilir. Abdullah Avcı bu nedenle maçı kayıpsız geçmekten başka bir şey düşünmüyor.

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