Trabzonsporlu Edgar Ie Gaziantep maçında performansıyla alkış topladı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Bordo-mavililerde bu sezon Vitor Hugo ile iyi bir ikili oluşturan Edgar Ie, Gaziantep FK maçında göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Opta verilerine göre 2014/15 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı bir Süper Lig maçında hata yapmadan en fazla isabetli pas veren oyuncu Edgar Ie oldu.

YÜZDE 100 İSABETLİ PAS

90 dakika sahada kalan Gine asıllı Portekizli savunma oyuncusu, 90 dakika sahada kalırken 71 kez topla buluştu, 63 pasta yüzde 100 isabet sağladı, 1 top kaptı, 7 ikili mücadelenin 1'ini kazandı, 2 uzaklaştırma ve 1 pas arası yaptı.

26 MAÇTA OYNADI

Bordo-mavili takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki savunma oyuncusu; bu sezon 26 maçta forma giydi.