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Trabzonsporlu maçında performansıyla alkış topladı

'in 25. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan bordo-mavililerde 'nin performansı dikkat çekti. futbolcu 63 isabetli pasla maça damga vurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:55 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 10:07
Trabzonsporlu Edgar Ie Gaziantep maçında performansıyla alkış topladı

'in 25. haftasında sahasında 'yi 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Bordo-mavililerde bu sezon ile iyi bir ikili oluşturan , FK maçında göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Opta verilerine göre /15 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı bir Süper Lig maçında hata yapmadan en fazla isabetli pas veren oyuncu Edgar Ie oldu.

YÜZDE 100 İSABETLİ PAS

90 dakika sahada kalan asıllı savunma oyuncusu, 90 dakika sahada kalırken 71 kez topla buluştu, 63 pasta yüzde 100 isabet sağladı, 1 top kaptı, 7 ikili mücadelenin 1'ini kazandı, 2 uzaklaştırma ve 1 pas arası yaptı.

26 MAÇTA OYNADI

Bordo-mavili takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki savunma oyuncusu; bu sezon 26 maçta forma giydi.

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