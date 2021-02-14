Aile olmalıyız

Avcı: Trabzon hep yukarıda olmak durumunda. Kazanmak güzel his. Uzun bir yol. Kaybedeceğimiz durumlar olacak. Aile duygusunu hep korumalıyız
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:36Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, galibiyet nedeni ile mutluydu. 3 puanı değerlendiren tecrübeli hoca, birlik duygusunun önemine dikkat çekti. Avcı, "Trabzonspor hep yukarıda olmak durumundadır. 1 adım yaklaştığında duygu güzel ama kazanmak da güzel his. 16 maç daha var. Uzun bir yol. Kaybedeceğimiz durumlar olacak. Bizim hep aile duygusunu, organizasyonu, çalışmayı yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Gündemdeki kasket konusuna da değinen Avcı, "Kasketi seviyorum. Trabzonspor tarihinde önemli işler yapmış teknik adamlar olan Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer'in kulübede kasketli fotoğrafları var. Güzel bir anı" ifadelerini kullandı.