Haberler Trabzonspor Caleb Ekuban direğe takıldı

direğe takıldı

Son 6 maçta 3 gol+2 asist üreten Ganalı dün de çok çalıştı ancak direği ve kaleci Cenk'i geçemedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:16 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Caleb Ekuban direğe takıldı
'da sahanın en çalışkan isimlerinden birisi Ekuban'dı... Ganalı forvet birçok kez gol girişiminde bulunmasına rağmen bu kez fileleri havalandırmayı başaramadı. Ekuban'ın 29. dakikadaki kafa vuruşunda ise top üst direkten geri döndü. 78'de yorulup çıkan Caleb son 7 mücadelede 3 gol+2 asist üreterek bordo-mavili takımın yükselişinde önemli rol oynadı.
SON DAKİKA