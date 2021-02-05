Caleb Ekuban direğe takıldı

Son 6 maçta 3 gol+2 asist üreten Ganalı dün de çok çalıştı ancak direği ve kaleci Cenk'i geçemedi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:16Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'dasahanın en çalışkanisimlerinden birisi CalebEkuban'dı... Ganalı forvetbirçok kez gol girişimindebulunmasına rağmen bukez fileleri havalandırmayıbaşaramadı. Ekuban'ın29. dakikadaki kafa vuruşundaise top üst direktengeri döndü. 78'deyorulup çıkan Caleb son7 mücadelede 3 gol+2asist üreterek bordo-mavilitakımın yükselişindeönemli rol oynadı.