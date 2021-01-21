Haberler Trabzonspor Hosseini’ye izin yok

Hosseini’ye izin yok

İranlı Majid Hosseini'ye , , ve 'dan sonra de talip oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Hosseini’ye izin yok
İranlı Majid Hosseini'ye , , ve 'dan sonra de talip oldu. Ancak son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan İranlı stoperin ayrılmasına teknik ekip onay vermedi. 'nın yönetime 24 yaşındaki savunmacının planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladığı ve bu transferi veto ettiği iddia edildi. Bu arada Göztepe'nin 'un diğer savunma oyuncusu ile de ilgilendiği öğrenildi.
SON DAKİKA