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Trabzon’da buruk sevinç

'in 20. haftasında 'u güzel bir futbolla 3-1 mağlup eden 'da buruk bir sevinç yaşanıyor. Bordo-mavililer bir yandan galibiyet almanın sevincini yaşarken, diğer yandan Abdülkadir Ömür'ü kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:35
Trabzon’da buruk sevinç

'un 'in 20'nci haftasında sahasında 'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından yerel gazeteler, 'Bir düğün, bir hüzün" başlıklarına yer vererek, alınan galibiyetin sevincini, karşılaşmada Abdülkadir Ömür'ün ciddi sakatlık yaşaması nedeniyle de yaşanan üzüntüyü manşetlerine taşıdı.

Trabzonspor'un 3-1 kazandığı İttifak Holding karşılaşmasının 27'nci dakikasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür'ün sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle bordo-mavililer alınan galibiyete sevinemedi. Tedavisine başlanacak genç oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle yerel gazeteler de maça yönelik manşetlerinde düğün ve hüzün başlıklarına yer verdi.

, "Bir düğün, bir hüzün", "Konyaspor'u 3-1 yenen , galibiyetle moral buldu ama genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ayağının kırılmasıyla büyük bir şok yaşadı", , "Ömür yiyen galibiyet", "Trabzonspor, Konyaspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı ama Abdülkadir Ömür'ü kaybetti", Sonnokta gazetesi, "Böyle mutluluk olmuyor", "Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederken, yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sakatlanması tüm sevinci üzüntüye çevirdi, , "Her yerde kar, Akyazı'da Fırtına!", " maçında kaçan gollerin acısını Konya'dan çıkaran Trabzonspor, , ve 'in golleriyle 3 puana uzandı", , "Trabzon böyle güzel", "Bordo-mavililer, Konya'yı farklı geçti, kendine geldi" başlıklarına yer verdi.

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